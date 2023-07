ZF fait du remanufacturing l’élément central de sa stratégie de développement durable

Si les équipementiers automobiles considèrent de plus en plus le remanufacturing de pièces, l’équipementier allemand ZF a été un précurseur en la matière. Alors que le dérèglement climatique menace la planète, le producteur compte bien se développer encore et encore sur ce segment du remanufacturing qui réduit la consommation d'énergie, de matières premières et de ressources. Au total, il propose plus de 5 500 références remanufacturées sur 20 sites dans le monde, depuis les étriers de frein et les systèmes de direction jusqu'aux transmissions automatiques.

Considérer la reconstruction dés l'origine

Chez ZF, les considérations du remanufacturing sont déjà posées lors du développement des produits. Dans sa nouvelle norme « Design for Sustainability », l'industriel décrit les exigences associées aux pièces actuelles qui peuvent ensuite être remises à neuf. Pour ce faire, il utilise notamment des matériaux plus résistants à la corrosion et des technologies de connexion qui permettent un démontage sans dommage. Entre autres améliorations, la conception améliorée tient compte d'un meilleur accès à la carte électronique qui peut être alors réparée. Un autre projet en cours de développement porte sur les méthodes de remanufacturing des composants de la transmission électrique et des capteurs des systèmes d'aide à la conduite.

ZF prépare actuellement une étude de faisabilité pour déterminer dans quelle mesure les moteurs électriques, les batteries haute tension, les onduleurs et les systèmes de caméra peuvent être réutilisés et améliorés à cette fin.

Embarquer les réparateurs dans le cycle de vie

« Nous encourageons nos clients et nos partenaires à se joindre à nous pour façonner un avenir plus vert en participant activement à la chaîne de valeur du remanufacturing. Pour de nombreux clients, le développement durable devient de plus en plus important pour la réparation de véhicules. C'est pourquoi les ateliers devraient proposer activement des pièces remanufacturées et renvoyer les vieilles pièces intactes pour leur donner une seconde vie. Car une véritable économie circulaire ne peut réussir que si nous travaillons tous ensemble » réagit Philippe Colpron, directeur de ZF Aftermarket.