ZF fête la fabrication de sa 50 millionième caméra pour système Adas

Producteur de caméras automobiles dédiées principalement aux systèmes Adas depuis 2008, ZF est un acteur majeur de ce type de composant pour devenir progressivement un leader mondial en la matière. ZF et son partenaire Mobileye conçoivent, développent et fournissent des systèmes de caméras basés sur les processeurs EyeQ de celui-ci, pour une technologie avancée de reconnaissance des objets. L’équipementier allemand intègre cette technologie dans sa gamme innovante de Smart caméras, dont la TriCam4, une version premium à trois lentilles qui constitue une première dans l'industrie automobile. L’ajout d’une lentille téléphoto pour améliorer les capacités de détection à longue distance et d’une lentille grand angle pour améliorer la détection à proximité immédiate avec un champ de vision plus large permet à la TriCam4 de prendre en charge des fonctions avancées de conduite semi-automatisée.

Concernant les caméras mono lentille, ZF en est à sa quatrième génération et propose aujourd'hui la gamme Smart Camera 4.8, parmi les toutes premières caméras à offrir la possibilité d'un champ de vision horizontal de 100 degrés. Il s'agit d'une étape importante pour répondre aux exigences futures des classements de sécurité 5 étoiles d'Euro NCAP et Top Safety Pick+ de l'IIHS, ainsi qu'au règlement général sur la sécurité (GSR) qui exigent des protocoles d'essais de plus en plus rigoureux pour les systèmes essentiels à la sécurité.

Rappelons que ZF fournit ces technologies de capteurs Adas avancées à plus d'une douzaine de constructeurs automobiles au niveau mondial. Il fournit aussi bien des caméras frontales, des systèmes d'imagerie avancés et des radars satellites. Le portefeuille de capteurs de l’équipementier permet aux constructeurs automobiles d'améliorer la sécurité des véhicules et d'offrir des fonctions de confort de conduite semi-automatisée, comme la conduite sur autoroute (Highway Driving) et l'assistance en cas d'embouteillage (Traffic Jam Assist), pour l’ensemble des véhicules légers. ZF est un leader dans les technologies de conduite automatisée, des systèmes de niveau 2/2+ aux véhicules entièrement automatisés.