ZF franchit le cap des 2 millions de moteurs électriques

L'équipementier d'origine allemande vient d'atteindre les deux millions d'unités produites de moteurs électriques, dédiés aux véhicules de tourismes hybrides et électriques à systèmes électriques d'entraînement d'essieux, poids lourds et VI aux transmissions centrales électriques.

Depuis 2008, ZF propose en série un moteur électrique pour véhicule hybride léger haut de gamme, étoffe son offre avec des innovations technologiques et augmente ses capacités de production. Avec la demande croissance en matière de mobilité électrique, l'équipementier a par ailleurs développé sa propre technologie de bobinages concentriques utilisée pour les moteurs électriques dans les applications hybrides, notamment le bobinage "Hairpin" (ou en épingle à cheveux). Cette technologie permet de serrer davantage les fils entre eux, ce qui contribue à augmenter la puissance, les vitesses et le couple pour le même encombrement, et elle permet également d'automatiser la production. De l'hybride léger et l'hybride léger rechargeable, aux systèmes d'entraînement électriques pour voitures de tourisme et poids lourds, les moteurs électriques couvrent une large gamme d'applications. La gamme de performances s'étend de 50 kW à 550 kW, avec des couples de 75 Nm à 1 500 Nm. En plus de fournir des moteurs électriques, ZF les intègre dans des systèmes complets. L'équipementier propose ainsi des systèmes électriques complets de propulsion, comprenant l'électronique de puissance et le réducteur pour les véhicules 100% électriques (VL, PL et VI).

ZF augmente ses capacités de production

En outre, ZF innove dans le domaine du refroidissement en alternative au refroidissement à eau, notamment avec le développement d'une solution à huile circulant pour refroidir le fil de cuivre qui est la principale source de chaleur dans les moteurs électriques, comme le souligne Roland Hintringer, responsable de la ligne de produits moteurs électriques. De plus, en se basant sur le bobinage Hairpin, ZF poursuit les développements de nouvelles bobines. Parallèlement, afin de suivre l'augmentation de la production de véhicules électriques, ZF augmente ses capacités de production de moteurs électriques sur son principal site de Schweinfurt, en Allemagne. L'équipementier a également mis en service des lignes de production à Pančevo (Serbie) et à Shenyang (Chine). Une autre usine en Amérique du Nord est actuellement en construction et sera mise en service en 2023. « Nos carnets de commandes bien remplis nous permettront probablement d’atteindre la production de deux millions d'unités de moteurs électriques supplémentaires d’ici deux ans », conclut Roland Hintringer.