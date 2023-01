ZF invente la ceinture de sécurité chauffante

L’équipementier allemand ZF a développé une ceinture de sécurité chauffante destinée aux véhicules électriques. Avec cet équipement, les conducteurs peuvent limiter la consommation du système de chauffage de l’habitacle, très énergivore, et accroître ainsi l’autonomie du véhicule, jusqu’à 15 % selon le fabricant au plus fort de l’hiver.

Pour cette innovation, ZF a utilisé un procédé de traitement textile spécial. Les petits fils conducteurs sont tissés dans la structure de la ceinture. Ils n’augmentent pratiquement pas l’épaisseur de la sangle. Les éléments de contact des circuits électriques sont implantés de telle manière qu’ils n’affectent pas le fonctionnement de la ceinture ni son enroulement. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des rétracteurs de ceinture spéciaux. Cela facilite l’intégration par les constructeurs automobiles et offre aux passagers le même confort que la sangle standard. Son fonctionnement reste également identique, avec le même niveau de sécurité.

La ceinture chauffante procure aux occupants une sensation de chaleur uniforme et près du corps, typiquement entre 36 et 40 °C, dès le début du trajet. En combinaison avec des sièges chauffants, les passagers bénéficient ainsi d’un chauffage plus large du leur corps. Pour un effet de réchauffement optimal, ZF indique que les occupants doivent éviter de porter des vêtements volumineux.