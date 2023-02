ZF s’appuie sur la 5G pour ses essais

Grâce à la connectivité numérique 5G mise en place sur sa piste d'essai pour véhicules industriels à Jeversen, en Allemagne, ZF peut améliorer les tests des solutions basées sur le "Big Data" qui facilitent de plus en plus les prochains niveaux de Mobilité.

Les essais réalisés sur le site allemand de Jeversen, permettent notamment d’accompagner le développement de la conduite autonome de niveaux 4 et 5, qui exige une connectivité sans faille et d'énormes capacités de gestion des données pour permettre le contrôle des véhicules autonomes et les plus hauts niveaux de sécurité.

La piste d'essai de ZF à Jeversen comprend un ensemble de virages, de lignes droites et de sections à faible vitesse, reproduisant un large éventail de conditions routières pour simuler des situations réelles. En combinant cette configuration de piste avec des capacités 5G de pointe, ZF pourra encore mieux reproduire différents cas d'utilisation de la conduite autonome, allant des opérations de triage automatisé à faible vitesse aux opérations sur autoroute à grande vitesse. Le réseau permet également la connectivité avec les infrastructures routières telles que les feux de circulation et les barrières. Indépendant des fournisseurs de services mobiles, ZF peut adapter son réseau de campus de manière rapide et flexible pour répondre à l'évolution des exigences technologiques et l'étendre rapidement pour prendre en charge les innovations futures.

« Notre première piste d'essai équipée d'un réseau de campus 5G pose un nouveau et puissant jalon dans la stratégie « Next Generation Mobility » du groupe », déclare Christian Brenneke, senior vice president of product engineering de la division Commercial Vehicle Solutions de ZF. « En continuant à soutenir nos clients avec des innovations pointues et rigoureusement testées, nos capacités de réseau avancées nous permettront de faire face aux progrès et aux changements technologiques futurs. »