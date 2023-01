ZF s’empare d’Intellic pour développer la connectivité des flottes poids lourds

Cette acquisition permet à ZF d’intégrer la technologie d’Intellic à ses solutions en matière de gestion et d’orchestration de flottes et ainsi créer le one stop shop des solutions digitales de la gestion de flottes.

Basée à Berlin en Allemagne, Intellic, qui emploie 20 personnes, développe et fournit des tachygraphes numériques dans 25 pays européens. Avec cette acquisition, ZF consolide sa capacité à fournir des solutions sur l’ensemble de la chaîne de valeur du transport de poids lourds, tout en renforçant sa place de leader en matière d’innovation dans le transport, l’orchestration et l’optimisation des infrastructures. De plus, ZF poursuit ainsi sa stratégie de Next Generation Mobility et confirme ses ambitions en matière de TaaS, transportation as a service. « L'exploitation de la richesse des données des tachygraphes intelligents ouvrira des possibilités en matière de logistique et d'optimisation des infrastructures, et s'appuiera sur Scalar, la plateforme digitale d'orchestration de flotte, lancée récemment par ZF », commente Hjalmar Van Raemdonck, à la tête du digital systems solutions de la division commercial vehicle solutions de ZF. Les données vérifiées comprennent la saisie des heures locales, une horloge précise, un système mondial de navigation par satellite (Global Navigation Satellite System) sécurisé et une interface de système de circulation intelligent (Intelligent Traffic System). Avec la création d’un hub de connectivité, le boîtier, ou boîte noire du véhicule, sera en mesure de collecter et de transmettre des données issues d’un panel de capteurs et de sources de données, comme des Adas et des signaux EBS.

L’acquisition de l’entreprise berlinoise permet également à ZF de devenir un fournisseur de services numériques, incluant l’affichage des limites de temps de conduite. Le one stop shop, qui regroupe toutes les solutions digitales logicielles et matérielles, permet de bénéficier des fonctionnalités évolutives, avec des mises à jour logicielle par voie hertzienne, ainsi que des mises à jour du tachygraphe (temps de conduite et de repos). Enfin, les données intégrées à la plateforme Scalar permettront d’optimiser les trajets, la planification et la répartition des conducteurs.

Les produits Intellic sont désormais commercialisés sous la marque ZF.