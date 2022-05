ZF dévoile son système anticollision pour autobus

Conçu par ZF, ce nouveau système offre un freinage actif pour éviter les collisions frontales avec d'autres usagers de la route, dont les véhicules, les vélos et les piétons. Il contribue également à minimiser l'impact d’un freinage d’urgence sur les passagers de l’autobus.

Offrant une grande valeur ajoutée aux constructeurs et aux clients de flottes, ce système d'atténuation des collisions représente une étape majeure dans l'amélioration de la sécurité des autobus pour les passagers et les usagers de la route. Pour cela, ZF exploite OnCentreMAX, la toute dernière technologie PL du groupe, dotée de fonctionnalités spécifiques adaptées aux applications d'autobus urbains. La combinaison des données de sa caméra et de son radar de pointe permet une analyse continue du trafic. Si une collision imminente est détectée, le système émet une alerte à la collision frontale (FCW) et actionne automatiquement les freins pour aider à atténuer ou à éviter un accident.

Cette fonctionnalité, combinée aux capacités de freinage avancées de ZF qui sont précisément calibrées selon la vitesse et le poids du véhicule, permet également de minimiser l’impact d'un freinage brusque sur les occupants du véhicule. Grâce à une interaction parfaite entre les systèmes d'aide à la conduite de ZF et le système de freinage, la pression des freins est appliquée avec précaution sur l'ensemble de la chaîne de freinage réduisant ainsi le risque de déséquilibrer les passagers.