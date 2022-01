ZF structure sa division « véhicule industriel »

ZF annonce le lancement de sa nouvelle division Commercial Vehicle Solutions (CVS) avec la fusion des business unit Commercial Vehicle Technology et Commercial Vehicle Control Systems, cette dernière ayant été créée en mai 2020 suite à l'acquisition de Wabco.

CVS rassemble ainsi l'expertise industrielle de l’équipementier dans le domaine du VI et doit accélérer les développements en matière de digitalisation, d’environnement et de conduite sûre. Elle emploie environ 25 000 personnes sur 61 sites dans 28 pays.

« Avec la nouvelle division CVS, ZF se positionne comme le plus grand équipementier mondial de composants et de systèmes pour le secteur des poids lourds et véhicules industriels. Grâce à notre large positionnement technologique et à notre présence mondiale, nous sommes en mesure d'offrir aux clients les solutions clés dont ils ont besoin pour transformer leur portefeuille de produits à partir d'une source unique » a déclaré Wilhelm Rehm, membre du conseil d'administration de ZF, responsable de la nouvelle division.