ZFE de Lyon : Sursis accordé pour les vignettes Crit’Air 2 (et les véhicules diesel) jusqu’en 2028

Le président de la Métropole de Lyon a décidé de décaler de deux ans l'interdiction de circulation des véhicules classés en Crit'Air 2 au sein de la zone à faibles émissions, afin de permettre le renouvellement du parc roulant et de renforcer, d'ici là, le réseau de transports en commun.

Bonne nouvelle pour les automobilistes lyonnais. Le calendrier des interdictions de circulation au sein de la zone à faibles émissions (ZFE) de Lyon - qui s'étend également sur la commune de Caluire-et-Cuire et partiellement sur celles de Bron, Vénissieux et Villeurbanne - s'assouplit un peu.

Le président de la Métropole de Lyon annonce en effet un décalage de deux ans de l'interdiction de circulation des véhicules classés en Crit'Air 2. Soit les véhicules essence et hybrides immatriculés entre 2006 et 2010 mais aussi, et surtout, ceux diesel mis à la route depuis le 1er janvier 2011.

« Pour ces véhicules Crit'Air 2, on va détendre le calendrier et reporter leur interdiction à 2028, contre 2026 prévu initialement. C’est la discussion que j’ouvre avec les acteurs du monde économique », indique Bruno Bernard, dans une interview accordée à nos confrères de La Tribune de Lyon.

Anticiper le renouvellement du parc

Ce léger décalage donne donc cinq ans (au lieu de trois) aux ménages et aux professionnels pour envisager leur changement de véhicule. Un laps de temps qui doit également permettre aux services de la métropole de renforcer les transports en commun sur le territoire.

Pour mémoire, les véhicules jugés les plus polluants (Crit'Air 5, et non-classés) n'ont déjà plus le droit de rouler à Lyon depuis le 1er septembre 2022.