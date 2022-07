ZFE : Geodis mise sur le vélo et le fluvial pour ses livraisons

C'est à Strasbourg qu'une première mise en place est effective depuis juin dernier. Alors que la ville interdit déjà l'accès de son hypercentre aux camions de livraison les plus pollueurs (Crit'Air 5 et NC) depuis septembre 2018 et que la zone à faibles émissions de l'Eurométropole interdira l'ensemble des véhicules de même vignette à partir de janvier 2023, Geodis intensifie sa politique de mobilité décarbonée. Le transporteur a retenu l’entreprise ULS, lauréate de l’appel à projet de l'agglomération et des Voies navigables de France pour la création d’une navette fluviale de logistique urbaine combinée à un service de livraison par vélos à assistance électrique.

Concrètement, les colis et palettes déposés par Geodis rue de Dunkerque, à l'est de Strasbourg, sont acheminés par barge avec pousseur jusqu’au quai des pêcheurs, à proximité immédiate de la Grande Île, soit un trajet qui représente une dizaine de kilomètres en voiture. Là, des coursiers à vélos à assistance électrique équipés de remorques prennent le relais sur les derniers mètres pour livrer magasins, commerçants et particuliers. Pour le reste de la ville, l’agence Geodis de Strasbourg effectue près de 400 livraisons quotidiennes grâce à une quinzaine de véhicules basses émissions – véhicules électriques ou GNV.

« La solution développée à Strasbourg constitue une solution concrète pour réduire les émissions de CO2 associées au transport de marchandises en centre-ville. Elle s’inscrit dans notre démarche visant une logistique urbaine faible en carbone », explique Stéphane Cassagne, directeur général de l’activité Distribution & Express de Geodis. « La solution ULS de livraison fluviale par bateau et vélos à assistance électrique a pour avantage de désengorger les villes et d’avoir un impact positif sur la circulation et la pollution. Elle constitue la livraison de demain en apportant de la mobilité douce avec un service rapide, simple, efficace et humain », conclut Thomas Castan, président et fondateur d’ULS. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des initiatives engagées par le transporteur pour livrer 37 métropoles de France avec des moyens décarbonés d’ici à 2024.