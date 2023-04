ZFE.green : un portail pour simplifier la lecture réglementaire des zones à faibles émissions

Les entreprises peuvent ainsi faciliter et optimiser leurs déplacements en un clic. L'objectif de l'outil répond aux nombreuses attentes des collectivités, fédérations professionnelles et acteurs économiques.

Face à la complexité du paysage réglementaire des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), ZFE.green est un outil gratuit et accessible à tous les professionnels afin de disposer d’informations claires et précises sur la réglementation. Il permet de visualiser rapidement les contraintes de circulation instaurées par les ZFE-m et spécifiques à chaque territoire.

Chaque professionnel est désormais en mesure de savoir instantanément – en fonction de son type de véhicule, de sa vignette Crit’Air et de son secteur d'activité – s’il peut circuler dans les ZFE-m déjà en place. Il peut également consulter facilement les dérogations de circulation (permanentes et temporaires) en vigueur, sans avoir besoin de lire les arrêtés publiés par les collectivités. Si la version bêta en ligne communique des informations territorialisées précises, l’outil est aussi capable de calculer des itinéraires multipoints tenant compte des zones existantes.

Ce service, issu du programme InTerLud, est également optimisé pour une consultation sur mobile.