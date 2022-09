ZFE : les modalités de contrôle et de sanction bientôt précisées par le gouvernement

Selon nos confrères du Journal du Grand Paris, Clément Beaune a profité de l'occasion pour saluer la réussite de la ZFE métropolitaine, soulignant que le Grand Paris a su prendre une longueur d'avance sur ce sujet. Pour mémoire, à date les véhicules Crit'Air 4, 5 et non-classés sont interdits à la circulation sur 77 communes situées dans tout ou partie du périmètre de l'A86. L'interdiction permanente des voitures Crit'Air 3 a pour autant été repoussée à juillet 2023, alors qu'elle devait s'appliquer au 1er juillet 2022. Toutefois, pour le moment, le respect des ZFE est laissé aux contrôles aléatoires des forces de l'ordre, laissant libre cours aux infractions. Une situation qui devrait évoluer dès le début d'année prochaine.

Car certaines villes commencent à s'équiper, à l'instar de la métropole lyonnaise prête à installer de nouveaux radars basés sur la technologie LAPI (Lecture automatique des plaques d’immatriculation). Ils ne seront cependant pas prêts à flasher dans l’immédiat, puisque pas encore homologués par l’État français et le gouvernement compte bien remédier au plus tôt. À ce titre, le ministre des Transports a précisé qu'il définirait au premier semestre 2023 les modalités précises – et le financement pour les communes – du système de contrôle et de sanction. Le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, s’est de son côté félicité du civisme des Grands Parisiens, qui appliquent déjà la ZFE. « Cela a déjà permis une réduction des émissions de NOx (*) dans l’atmosphère », a-t-il souligné. Pour conclure, Clément Beaune a souhaité à l'avenir être « plus prudent sur la question du financement du remplacement des véhicules ».