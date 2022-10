ZFE : une influence toute relative sur le comportement d'achat des automobilistes

Autoviza et NGC Data profitent de la Paris Automotive Week pour dévoiler les résultats d'une étude sur le comportement d'achat dans les zones à faibles émissions (ZFE). Les automobilistes habitant ces zones de restriction achètent moins de véhicules arborant la vignette Crit'Air 4 et 5 au profit des Crit'Air 1 et 2.

Selon l'enquête intitulée « Mesure de l'influence de la ZFE sur le comportement d'achat », menée par Autoviza et NGC Data, les habitants des zones à faibles émissions achètent moins de véhicules arborant la vignette Crit'Air 4 et 5 au profit des Crit'Air 1 et 2. L'étude constate ainsi que les automobilistes habitant une ZFE délaissent les véhicules Crit'Air 4 et 5, respectivement - 43 % et - 53 %, alors que dans les secteurs hors ZFE, la baisse est de 32 % pour les Crit'Air 4 et de 40 % pour les Crit'Air 5. Et ce, dans un contexte où les ventes de véhicules d'occasion sont en baisse de 13,7 % par rapport à 2021 et de 9 % par rapport à 2019. Ainsi, selon les données d'Autoviza et de NCG Data, la part des véhicules Crit'Air 3 (- 21 %), 4 (- 36 %) et 5 (- 47 %) dans les ZFE est en recul par rapport à ceux des zones non concernées par une ZFE (Crit'Air 3 : - 14 % ; Crit'Air 4 : - 26 % ; Crit'Air 5 : - 36 %). En parallèle, l'étude montre que les ventes de véhicules Crit'Air 1 augmentent de 44 % dans les zones à faibles émissions.

L'achat de véhicules Crit'Air 4 et 5 se poursuit malgré leur interdiction

En détail, le volume des ventes des véhicules d'occasion électriques est important sur les ZFE, comme celle de Saint-Etienne Métropole (+ 558 %), de Montpellier Méditerranée Métropole (+ 543 %) et de la Métropole du Grand Nancy (+ 536 %). Cependant, l'impact des ZFE ne semble pas significatif, car l'enquête constate que l'augmentation des ventes de véhicules d'occasion électriques hors ZFE a été supérieure à celle constatée toutes ZFE confondues (+ 299 %). Enfin, Autoviza et NGC Data précisent que, malgré l'interdiction de rouler avec un véhicule diesel dans Paris et la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2024, cinq modèles VO de motorisation diesel se retrouvent dans le top des véhicules les plus vendus entre janvier et septembre 2022. De même, malgré l'interdiction de rouler avec des véhicules arborant la vignette Crit'Air 3, 4 et 5 à partir du 1er juillet 2023, les données montrent que sur les neuf premiers mois de l'année, 7 147 transactions de ces véhicules à Paris, et 50 155 dans la métropole du Grand Paris, ont été recensées.