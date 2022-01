ZFE : une mise en place progressive dès septembre 2022 à Marseille

Concernée par la mise en place d'une Zone à Faibles Émissions avant le 31 décembre 2021, la Métropole d'Aix-Marseille accuse un retard certain sur ce sujet. Un premier projet vient seulement de voir le jour et une consultation publique a été lancée aujourd'hui, lundi 17 janvier.

Concrètement, la ZFE de Marseille pourrait entrer en vigueur au 1er septembre prochain. Sur le modèle d'autres territoires, son application sera progressive et concerna la première année uniquement les véhicules Crit’Air 5 ainsi que les non-classés, ce qui correspond à seulement 2 % des véhicules personnels, 4,4 % des poids lourds et 1 % des véhicules utilitaires. Devraient suivre les Crit’Air 4 en septembre 2023 puis les Crit’Air 3 en septembre 2024.

Concrètement, la ZFE de Marseille devrait s'inscrire comme une des moins contraignantes, avec un périmètre qui concernerait à terme le centre de la ville, couvrant 19,5 km² et concernant 314 000 habitants. Il est délimité par l’intérieur des boulevards : avenue du Cap Pinède, boulevards Capitaine Gèze et de Plombières, avenue Alexandre Fleming, boulevards Françoise Duparc, Sakakini, Jean Moulin et Rabatau, avenue du Prado 2.

Une consultation publique a été lancée ce lundi 17 janvier, jusqu'au 1er mars, pour permettre à chacun de prendre connaissance des enjeux de la ZFE-m, de ses bénéfices environnementaux et sanitaires. Les habitants et professionnels qui le souhaitent peuvent donner leur avis sur le périmètre, sur les dispositions, sur le calendrier de mise en œuvre, avant que le projet soit finalisé.