ZFE (Zones à faibles émissions) : 36% des Français n’ont pas les moyens financiers de changer de voiture

L’étude conçue par l’Association Eco Entretien, présidée par Jacques Rifflart, et Franck Cazenave, expert en mobilité et auteur de plusieurs ouvrages dont récemment « La robomobile », et orchestrée par l’Institut CSA a déjà le mérite de la rigueur méthodologique, avec un échantillon précis et représentatif et un questionnaire qui qualifie vraiment la réalité des Français face aux ZFE existantes ou attendues dans leur région. Et l'examen des ces résultats est éloquent...

Pas d’hostilité aux ZFE mais une vision vague de ce qu’elles recouvrent réellement

37% des Français impactés connaissent vraiment les ZFE et sont capables d’en donner la bonne définition.

54% des Français impactés sont favorables au dispositif des ZFE. C’est seulement 3 points de moins que l’ensemble des Français !

52% des Français connaissent Crit’Air

29% des Français interrogés donnent la bonne catégorie Crit’Air de leur véhicule !

Fracture sociale et principe de mobilité précaire

36% des détenteurs de véhicules impactés par une ZFE déclarent qu’ils n’ont pas le budget (0 euro !) pour remplacer leur véhicule !

27% des détenteurs de véhicules impactés par une ZFE déclarent qu’ils peuvent acheter un véhicule d’occasion Crit’Air 1, essence, d’une valeur de 3990 euros.

37% des détenteurs de véhicules impactés par une ZFE déclarent qu’ils peuvent acheter un véhicule neuf Crit’Air 1, essence, d’au moins 9990 euros. Parmi eux, 62% déclarent qu’ils achèteraient un véhicule neuf dont le prix serait inférieur à 20000 euros.

Mesure du problème et potentielle étendue des dégâts

Et pourtant, 79% des véhicules impactés par les ZFE se rendent effectivement dans les agglomérations concernées.

15 millions de véhicules Crit’Air 3, 4, 5, et non classés circulaient en France en 2021.

17% des Français disent qu’ils continueront à utiliser leur véhicule malgré le risque de contravention, parce qu’ils n’ont pas d’autre choix.

« Plus d’un tiers des Français qui seront exclus des ZFE ne peuvent pas changer de voiture, ils sont même 38% lorsqu’ils possèdent un véhicule Crit’Air 3. Cette réalité du pouvoir d’achat des automobilistes doit être prise en compte dans la mise en place des ZFE sur le territoire car elle risque d’exclure brutalement des millions d’automobiliste des grandes agglomérations. L’Association Eco Entretien se mobilise pour sensibiliser à cette réalité », commente Etienne Diot, délégué général de l’AEE (Association Eco Entretien).

Pour découvrir l’analyse et les préconisations de Franck Cazenave :