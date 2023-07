Zineb Ghout nommée à la direction de Peugeot France chez Stellantis après vingt ans de carrière chez Renault

Comme Auto Infos l’avait laissé entendre suite à plusieurs indiscrétions, Stellantis officialise aujourd’hui l’arrivée de Zineb Ghout à la direction de Peugeot France. Elle succède à Christophe Prevost, dont la future mission n’est pas précisée, et rendra compte à Christophe Musy, qui nous faisait récemment part d’une évolution positive des négociations avec les concessionnaires du groupe sur le sujet sensible des contrats de distribution. Après Linda Jackson, c'est une nouvelle femme qui prend des responsabilités importantes chez Peugeot.

Un parcours brillant au sein du groupe Renault

Diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Toulouse, Zineb Ghout a mené une brillante carrière au sein du groupe Renault et ses filiales. Pendant vingt ans, elle a occupé des fonctions aussi bien stratégiques qu’opérationnelles en Algérie, en Espagne, au Portugal et en France. Elle venait d’être promue directrice marketing France de Renault.

L'expertise de Zineb Ghout : un atout pour la marque Peugeot

« Je tiens d’ores et déjà à remercier Christophe Prevost pour son implication et son travail pour soutenir les modèles et les offres de Peugeot, et pour son écoute et sa relation avec le réseau. Nous sommes aujourd’hui dans une offensive commerciale quotidienne entamée il y a quelques semaines pour être toujours au plus près du terrain, et l’expertise de Zineb Ghout sera un nouvel atout pour la marque », commente Christophe Musy, directeur de Stellantis France.

De grandes ambitions pour Peugeot France et son réseau de concessionnaires

Dans un post publié sur Linkedin et largement commenté par les professionnels de l’automobile, de Renault comme de Stellantis, Zineb Ghout remercie ses anciens collègues de Renault : « Les mots me manquent pour vous exprimer toute ma gratitude et profond respect ».

« Après 20 ans de carrière et de nombreuses étapes professionnelles en France, en Algérie, en Espagne et au Portugal, je quitte une famille pour une autre, je quitte des défis pour d’autres », poursuit-elle, avant de conclure : « Je rejoins Stellantis et déjà MERCI à celles et ceux qui m’accordent, alors que je n’ai pas encore commencé, leur confiance. Sachez que je suis extrêmement fière et motivée de rejoindre les équipes et le réseau de la marque Peugeot pour relever ensemble les challenges qui s’offriront à nous ».

