ZipCharge entend révolutionner la recharge publique

Le 22 avril prochain aura lieu le Jour de la Terre, célébré pour la première fois en 1970 et visant à sensibiliser aux problèmes environnementaux. À cette occasion, ZipCharge annoncera le lancement d’un nouveau type d'infrastructure ambitionnant de repenser la recharge publique des véhicules électriques. Objectif : « Alimenter les communautés » en permettant à tous de faire le plein de sa batterie de façon abordable et durable. Il faut dire que, comme le souligne le co-fondateur de ZipCharge Jonathan Carrier, « dès le départ, [l'entreprise] s'est engagée à démocratiser l'énergie et à rendre la recharge des véhicules électriques plus accessible à davantage de personnes. »

L’enjeu de la recharge publique

Une vision qui répond à un besoin profond puisque, au Royaume-Uni, 40 % des ménages possédant une voiture n'ont pas de place de stationnement, attitrée ou en voirie, pourvue d’une borne. Un chiffre qui atteint 60 % en Italie et en Espagne, en Asie ou dans les grandes villes des États-Unis. Pour accompagner les conducteurs de véhicules électrifiés dans leur recharge, ZipCharge a donc développé une gamme de chargeurs de VE portables compacts et connectés, pour apporter l’autonomie suffisante à une conduite « branchée » quotidienne.

Conçue pour un usage personnel à la maison, au travail et ailleurs – bref, partout où un conducteur de VE gare sa voiture –, la gamme de ZipCharge s’étoffera bientôt d’une nouvelle solution. Imaginée pour surmonter les défis associés à la recharge AC de niveau 2, celle-ci viendra agrémenter l’écosystème de la recharge publique en communauté « tout en assurant la démocratie énergétique locale et la résilience du réseau », fait valoir ZipCharge.