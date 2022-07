ZipCharge mis à l’honneur par Shell

Dans le cadre du CogX Festival 2022, ZipCharge a remporté le concours des start-up organisé par Shell.ai. Sur l’enjeu de la décarbonation des villes, ZipCharge propose sa solution Go, un chargeur portable pour les voitures électriques. L’objectif de ZipCharge reste de « démocratiser l'énergie et de rendre la recharge des véhicules électriques plus accessible à davantage de personnes ». D’où le choix d’une solution d’appoint, flexible et mobile.

ZipCharge va effectuer ses premières livraisons en 2023

« Nous sommes très heureux de remporter ce concours autour de la décarbonation des villes et nous remercions le jury qui comprend des leaders de l’innovation et des investisseurs importants comme Shell Ventures, Startupbootcamp, Lakestar et Energy Unlocked », déclare Jonathan Carrier, co-fondateur de ZipCharge, qui précise que les premières livraisons de Go sont prévues pour le premier trimestre 2023. Les cellules de la batterie lithium-ion NMC sont encore en cours d’optimisation, au même titre que le convertisseur AC-DC.

Grâce à ce prix, ZipCharge va bénéficier du support de l’incubateur Shell StartUp Engine et de ses réseaux, notamment d’investisseurs.