Zity by Mobilize (Renault) va déployer son service d’autopartage à Lyon

Après Paris et Madrid, le service d’autopartage Zity by Mobilize (Renault Group) sera proposé dans la ville de Lyon. L’entreprise a enregistré des résultats encourageants en 2021, retrouvant quasiment son taux d’utilisation d’avant crise.

Heurté de plein fouet par la crise sanitaire et ses différentes conséquences (télétravail, baisse des déplacements, méfiance des usagers pour certains usages partagés…), le service d’autopartage Zity by Mobilize (groupe Renault) a néanmoins su rebondir en 2021 en voyant son chiffre d’affaires s’établir à 8 millions d’euros, soit une progression de 19% sur le périmètre de Paris et Madrid. Cela représente 92% de son niveau d’avant crise.

Grand renfort de Dacia Spring

Par ailleurs, le nombre de locations a progressé pour atteindre 1,5 million au cumul des deux zones urbaines couvertes (+7,5% par rapport à 2020). La flotte comprend désormais 1300 véhicules 100% électriques (BEV) et a parcouru 17 millions de kilomètres en 2021, soit 19% de plus qu’en 2020. Selon la direction de Zity by Mobilize, cela correspond à une économie d’émissions de CO2 équivalente à celles de 43242 véhicules particuliers. Le trajet moyen est de l’ordre de 10 km, et il se fait plus rapidement qu’avant la pandémie. Javier Mateos, directeur général de Zity by Mobilize, ajoute que 500 Dacia Spring sont venues étoffer la flotte en 2021.

Zity n'a pas répercuté la forte hausse du prix de l'électricité sur ses tarifs

Simultanément, la base de clients s’est enrichie de 80000 nouveaux membres, pour un total de 500000, la plus forte progression étant à porter au crédit de Paris qui, faut-il le rappeler, a déployé le service après Madrid. Les animations commerciales et les programmes de fidélité expliquent en partie ce dynamisme. De même que le choix de ne pas augmenter le prix à la minute, alors que les tarifs de l’électricité augmentaient. « Durant les deux dernières années, nous nous sommes surtout adaptés aux nouvelles règles que dictait le Covid-19. Les résultats de 2021 démontrent aussi que nous représentons une alternative responsable et sûre pour les transports urbains », déclare Javier Mateos, avant d’ajouter : « La mobilité partagée est une niche importante dans le « New normal » et nous comptons en profiter, car nous apportons de réels avantages à nos utilisateurs ». En revanche, aucune information ne filtre sur la rentabilité de Zity by Mobilize...

Nouvelle application et nouvelles villes à l'agenda 2022

Zity by Mobilize compte s’implanter dans d’autres villes et Alexandra Caubet, directrice générale de Zity France, annonce que le service ouvrira à Lyon dès mars 2022. D’autres villes devraient suivre prochainement en Europe, surtout que Zity a noué un partenariat de convergence avec le loueur Toosla et le spécialiste de micro-mobilités Lime. En outre, une nouvelle version de l’application verra le jour en février, tandis que son programme pilote de sécurité routière sera renforcé dans la mesure où il a fait ses preuves (35% de sinistres en moins à Madrid). Enfin, plusieurs projets technologiques sont à l’agenda avec le concours de Ferrovial (automatisation de la désinfection, téléopération des voitures...).