Zones à faibles émissions (ZFE) : l'État crée un prêt à taux zéro spécial « voiture propre »

L'instauration des zones à faibles émissions (ZFE-m), visant à chasser les véhicules jugés les plus polluants de certaines grandes agglomérations, va contraindre des milliers d'automobilistes français à changer leurs véhicules et opter pour des modèles moins émetteurs de CO2.

Pour aider les automobilistes concernés à troquer leurs automobiles estampillés Crit'Air 3,4 ou plus pour des modèles plus récents et donc moins émetteurs, l'État a imaginé un nouveau dispositif. Il s'agit d'un prêt à taux zéro spécial "véhicule propre".

À compter du 1er janvier 2023 et pendant deux ans (la mesure étant pour l'heure pensée comme une expérimentation), « les personnes physiques ou morales domiciliées ou justifiant d'une activité professionnelle dans une intercommunalité dont une partie du territoire est située dans une zone à faibles émissions mobilité, ou dans une intercommunalité directement limitrophe de celle-ci » peuvent prétendre « à un prêt ne portant pas intérêt pour l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 g/km », indique le décret n°2022-615 paru le 22 avril dernier au Journal officiel.

Sous quelles conditions accéder à ce PTZ ?

Pour bénéficier de ce prêt à taux zéro - appellation ordinairement rencontrée dans l'immobilier -