Zoomcar.fr et Ouestfrance-auto.com intègrent la technologie Phyron dans leurs annonces

Les sites d’annonces de véhicules d’occasion Zoomcar.fr et Ouestfrance-auto.com, propriété du groupe Additi Média, intègrent la technologie de génération de vidéos développée par Phyron. Cet outil doit permettre d’améliorer la qualité des annonces et la visibilité des véhicules proposés. La firme recourt à l’intelligence artificielle et à l’automatisation pour créer une vidéo à partir des photos. Comme l’explique Gaël Moysan, Country Manager chez Phyron France, « pour l’annonceur, rien ne change, il fait les photos de ses véhicules comme d’habitude. Nous récupérons ce contenu et notre solution va créer une vidéo ». Le logiciel se base sur les images et sur le type de véhicule. « L’intelligence artificielle va reconnaître les spécificités du véhicule, les options, les équipements et va donc ajouter ces informations sur les images, avec détourage, mise à l’échelle, ajout d’un décor éventuel, etc. » poursuit-il. Phyron souligne que le processus de mise en ligne reste identique. Il ne demande donc pas davantage de temps au professionnel.

Le groupe Dubreuil en utilisateur pilote

L’intégration de cet outil est passée chez Additi Média par un test effectué au sein du groupe Dubreuil, client des portails d’annonces du groupe. Si la technologie a séduit la plateforme, son utilisation a convaincu le distributeur. Comme le souligne Sabrina Roy, responsable marketing du pôle automobile au sein du groupe Dubreuil, « les annonces sont plus attrayantes et engageantes, elles sont également plus vues. Le nombre de vidéos partagées est l’exemple parfait de l’intérêt porté par les internautes sur ce format d’annonces en ligne ». Le groupe de distribution a travaillé avec les équipes de Phyron pour « analyser l’attractivité de la solution, le nombre de vidéos visualisées, le temps de visionnage, etc. ». Une mise au point qui a permis de produire une vidéo pour chaque voiture mise en ligne. Cette utilisation de l’outil Phyron est une première sur le marché français. « Nous avons été les plus rapides et sommes les seuls à proposer cette solution aujourd’hui. Je suis convaincu que cette technologie va plaire » remarque Didier Mahé, directeur de la business-unit automobile au sein d’Additi Média.