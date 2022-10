CONNECTfleet 2022 : Tous les véhicules à l'essai lors de cette 6e édition

Une nouvelle fois cette année, la rédaction de L’Automobile & L’Entreprise est heureuse de vous convier à votre évènement annuel de la gestion de flotte : le congrès #CONNECTfleet. Les 30 novembre et 1er décembre prochains à Deauville, venez prendre part à l'avenir de votre métier et construire les flottes automobiles de demain, notamment à travers nos essais de véhicules. À ce jour, une vingtaines de modèles parmi les dernières nouveautés du marché vous sont déjà proposés par nos constructeurs partenaires*. Un panel, listé et détaillé dans notre diaporama ci-dessous**, qui fait notamment la part belle aux moutures électrifiées.

Concernant les inscriptions aux essais - courts et longs - entièrement dédiés aux responsables de parc, le site de réservation sera ouvert fin octobre. Un certain nombre de créneaux seront disponibles en pré-réservation, afin de conserver des disponibilités pour les participants qui envisageraient de les retenir sur place.

Roadtrip en Normandie

Les responsables de parc présents auront le choix de réaliser des essais parmi 3 parcours proposés afin de tester les véhicules dans des conditions adaptées à leurs usages et ceux de leurs collaborateurs. Un parcours dédiés à la mobilité douce a été également créé cette année afin de recevoir des essais de vélos à assistance électrique. Les participants seront encadrés par notre partenaire Actua Formation. Les constructeurs, eux, seront à l’écoute des participants pour répondre à leurs questions complémentaires.

Pour vous inscrire gratuitement, rien de plus simple : suivez ce lien ! Mais dépêchez-vous, les places sont limitées ! Toute la rédaction de L’Automobile & L’Entreprise espère vous accueillir nombreux lors de ces rencontres dans le décor splendide de l’hôtel Royal Barrière de Deauville. Le programme, lui, est à retrouver ici.

*Nos constructeurs partenaires à date : BMW, Ford, Honda, Kia, Lynk & Co, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Volvo. Feu Vert et Norauto pour les essais de vélos à assistance électrique.

**Liste non exhaustive, en attente de la confirmation d’autres véhicules, et soumise à modification.