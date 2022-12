CONNECTfleet : retour en images sur une belle édition 2022

La 6e édition de #CONNECTfleet s'est tenue cette année encore dans le cadre somptueux de l'Hôtel Barrière Le Royal de Deauville.

Un évènement qui a battu, une nouvelle fois, des records avec 300 gestionnaires de flotte d'entreprises privées ou publiques, réunis autour de 15 marques automobiles, plus de 45 prestataires et fournisseurs de services, ainsi que 58 intervenants et experts venus partager leurs expertises et expériences. Nous retiendrons de ce grand cru 2022 des échanges nourris et construits pour avancer ensemble vers une mobilité d’avenir plus propre, plus vertueuse et respectueuse de l'environnement. Retrouvez ci-dessus, en images, les meilleurs moments du congrès, entre essais automobiles et networking, convivialité et contenu de qualité.