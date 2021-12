[Diapo] Rétrospective des temps forts de l’année 2021

La métropole du Grand Paris déploie son propre réseau de charge pour VE

En janvier 2021, Les élus du Grand Paris ont décidé de déployer sur le territoire de la métropole un vaste réseau de points de charge pour véhicules électriques. L’installation et l’exploitation des 3 000 premiers points a été confiée à Métropolis, un groupement composé de SPIE CityNetworks, E-Totem et SIIT. Le début d'une nouvelle ère pour la capitale et ses environs, voire d'un nouvel air...

