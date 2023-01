Les véhicules 100 % électriques les plus attendus pour 2023

Plusieurs nouveautés sont attendues en 2023 chez Audi. Le SUV e-tron, première Audi électrique, est rebaptisé pour faciliter la lecture de la gamme. Devenu Q8 e-tron, il en profite pour passer d'une batterie de 71 à 89 kWh réels. La puissance, délivrée par deux moteurs (un par essieu), passe ainsi de 313 à 33 ch, le couple faisant un bond de 540 à 664 Nm. Le gain le plus significatif concerne l’autonomie, en forte hausse, en gagnant carrément 172 km. Audi annonce 491 km pour le Q8 « classique », la variante Sportback (+ 2 600 euros), mieux profilée, atteignant 505 km. Le lancement est prévu au printemps. Venant faire la liaison entre le Q5 et le Q7, le Q6 e-tron sera seulement présenté en fin d'année.

Le nombre de véhicules 100 % électriques, disponibles en Europe et en France, s'est largement multiplié ces trois dernières années. Engagées dans une électrification galopante avec pour date ultime 2035, les marques automobiles investissent massivement dans la transition énergétique de leurs gammes. Cette année encore, de nombreuses nouveautés sont attendues sur le marché français et certains best-sellers seront restylés pour offrir toujours plus d'autonomie et de technologies. Tour d'horizon des modèles les plus attendus dans les prochains mois...